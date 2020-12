"Estupefacte per les decisions del Tribunal Suprem": l'actualitat en 8 tuits

1. Júlia Badal Basto, poeta i gestora cultural



El Suprem, tomba el tercer grau als presos polítics, per considerar-ho prematur.

3 anys, és poc oi?

Per Nadal de l'any passat ,vaig recitar a Puig de Les Basses'..

Sempre recordaré les paraules de la Dolors Bassa..'Lluiteu per nosaltres'

No ho dubtis..🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️🎗️ pic.twitter.com/QUvxsRQHus — Júlia Badal basto✒️🎗️🦉 (@badal_basto) December 4, 2020

2. Joan Queralt, jurista



Estupefacte per les decisions del TS gens compatibles amb la legislació penitenciària.

No es contradiuen els arguments de les juntes penitenciàries, basats, com imposa la llei, en el TRACTAMENT CIENTÍFIC I INDIVIDUALITZAT, per tant de CADA intern.

Al descobert el biaix polític https://t.co/pe1VJxqrGk — Joan Queralt 😷 (@JoanQueralt) December 4, 2020

3. Guillem Pujol Borràs, politòleg



Retirar el tercer grau no és només una vulneració en termes de drets fonamentals, és també un error estratègic brutal per un Gobierno que necessita consolidar un bloc de suport parlamentari que planti cara al fascio político-militar que encara perdura en l'Estat. — Guillem Pujol Borràs (@guillempujol) December 4, 2020

4. Arnau Barquer, historiador



M'aproves els pressupostos



T'engarjolo més els teus



Negociació nivell premium. — Arnau Barquer (@ArnauBC89) December 4, 2020

5. Jordi Pueyo, tuitaire



El Suprem ja sabem cap on carrega. L'exèrcit fa "broma" amb afussellar a 26 milions. Les Forces de Seguretat tenen una policia política. VOX te 52 diputats i espera. De debò, no se de què voleu salvar a Espanya, ni com ni perquè. Ni a sant de què col·laborar-hi. — Jordi Pueyo ☣️ (@jordipueyo) December 4, 2020

6. Ariadna Ausió, traductora



Jo al·lucino. Fa dos mesos que no vaig a dinar a casa els meus pares i des del juny que no dinem amb la meva sogra. No ens movem de Sant Quirze per res des que hi ha el confinament municipal i ni tan sols hi tenim un supermercat. Ara, tothom de pont, només faltaria! — Ariadna Ausió (@ariadnaausio) December 4, 2020

7. Eduard Fusté, arquitecte



@govern potser demanar sisplau sisplauet que la gent no marxi de pont el dijous no era suficient... https://t.co/KONiEcodR6 — Eduard Fusté (@edufuste) December 4, 2020

8. Bárbara Alpuente, guionista