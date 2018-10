"Pressupostos? Doncs miri, no": l'actualitat en 8 tuits

1. Marina Casadellà, professora a la Universitat de Leeds



Ens demanen que els nostres vots aprovin els mateixos pressupostos que financen una Fiscalia General que demana 25 anys per Junqueras. Així, sense que els caigui la cara de vergonya. Doncs miri, no.



2. Lluís, tuitaire





3. Sergio de Maya, politòleg



Es molt significativa la consideració dels pressupostos com una cosa aliena. Com si no afectés a la ciutadania de Catalunya, com si no fos amb nosaltres.I com si el criteri social fos aliè a la negociació, i l'únic q importés fos quina contrapartida s'aconsegueix en altres temes.