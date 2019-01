"Pros i contres que cal analitzar": l'actualitat en 8 tuits

1. Miquel Strubell, editor de programes de televisió



Amb el tema dels pressupostos, no hi ha cap opció bona. Tant el SÍ com el NO tenen pros i contres que cal analitzar a fons. Jo, si no hi ha cap oferta al voltant del dret a decidir, hi votaria clarament en contra. Però no diré "traïdor" a ningú si al final s'hi vota a favor.