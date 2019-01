Els pressupostos més polèmics: l'actualitat en 8 tuits

1. Gerard, traductor



A veure, digueu-me un sol any en què el govern espanyol hagi complert els #pressupostos amb Catalunya — Gerard 🎗 (@Gerardipunt) 13 de gener de 2019



2. Aleix Sarri Camargo, coordinador de polítiques internacionals de Presidència del Govern



Tramitar els pressupostos vol dir allargar el debat i les polèmiques durant 3 mesos.



Si la intenció de l’independentisme és votar-hi en contra, més val fer-ho ja i centrar el focus domèstic i internacional en el judici contra el referèndum. — Aleix Sarri Camargo 🎗 (@aleixsarri) 13 de gener de 2019



3. Jordi Galí i Cabana, politòleg



Per cert, linxeu-me si cal, però no donar suport als pressupostos és un error dels més grans que podem cometre. És la meva opinió, que estic en contra de fer servir més els presos com a moneda de canvi, pels pressupostos, per vots a les eleccions o per qualsevol cosa. — Jordi Galí i Cabana (@jordigali9) 13 de gener de 2019



4. María Jamardo, periodista



El 'sanchismo' defiende los Presupuestos Generales con su eterno mantra de la redistribución social de la riqueza. Olvidan, no sé si deliberadamente o por ignorancia, que para poder repartirla primero hay que crearla. Y la izquierda es más de gastarla... — María Jamardo (@MariaJamardoC) 13 de gener de 2019



5. Joan Tardà i Coma, diputat al Congrés (ERC)



Diu @sanchezcastejon que l’independentisme no té la majoria social a Catalunya. En tot cas, que reconegués que l’autonomisme tampoc no la té seria una bona manera d’iniciar el diàleg. A partir d’aquí negociar una solució q no exclogui ningú. Tard o d’hora, referèndum inevitable! — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 13 de gener de 2019



6. Cris, tuitaire



2017: Independència!

2018: Democràcia, Llibertat!

2019: Un gesto, un gesto!

2020: Respirar. — Cris 🎗 (@gallifantes) 13 de gener de 2019



7. Albert Pérez, tuitaire



Mesos enrera intentava provocar-nos Cs i no se'n va sortir, ara ho vol fer Vox...

Si us plau, no ens rebaixem al seu nivell, no caiguem en la provocació, perquè és el que busquen. — Albert Pérez 🎗 (@AlbertPerez69) 13 de gener de 2019



8. Inma Carretero, periodista