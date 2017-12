Vots vs. presons: l'actualitat en 8 tuits

1. Jesús Barcos, periodista



Ya no es la independencia. Se pretende barrer el derecho a decidir con el derecho del 155. Todo lo que no sea una severa derrota de las tesis del bloque monárquico reforzará al centralismo. — Jesús Barcos (@elultramarinos) 12 de desembre de 2017

2. Josep Costa, número 17 de la llista de JxCat per Barcelona



A les urnes hi caben més vots que gent a les presons.

Tornarem a guanyar. — Josep Costa (@josepcosta) 12 de desembre de 2017

3. Maria Vila, advocada



M'al·lucina que el president @krls digui que si és investit vindrà al Palau de la Generalitat. Pretén que es faci cordó humà per protegir-lo? Per què no s'hi va quedar després de declarar la independència? Si l'excusa era la violència, ara desapareixerà? — Maria Vila (@mvilaredon) 12 de desembre de 2017

4. Lluís Gibert, advocat



No fer President a @KRLS i l'espoli de #Sixena vindria a ser el mateix. Aprofitar el 155 per tal de fer-s'ho venir bé. — 🎗🎗uís Gibert (@lluisgibert) 12 de desembre de 2017

5. Jordi Pueyo, bloguer



Sincerament, després de tot el que s'ha dit els últims anys i tot el que ha passat els últims mesos, el que no és independentista ja no ho serà mai i el que ho és no ho deixarà de ser. — Jordi Pueyo (@jordipueyo) 12 de desembre de 2017

6. Anna Rossell, economista



Analizado el asunto Sijena, mi conclusión es un poco como lo del recorte del Estatut: ¿hay amparo legal? Parece que sí. ¿Aplica a todos? Parece que no (estatutos idénticos al catalán no se recortan y otras obras no se reclaman). Así, francamente, se pone muy difícil todo. — Anna Rossell (@anna_rossell) 12 de desembre de 2017

7. Javier Lambán, president de l’Aragó



Sijena: éxito de Aragón, que había situado en la recuperación de los bienes la defensa de su dignidad. Dijimos que exigiríamos el cumplimiento de la sentencia aunque hubiera que recurrir a la Guardia Civil. Era lo justo y hemos cumplido pic.twitter.com/UDFErbjhDp — Javier Lambán (@JLambanM) 12 de desembre de 2017

8. Núria Julià, tuitaire



Las bienes q están en el Prado o en el Cleveland también los vais a reclamar? Si es una cuestión de dignidad o como a dicho vuestro abogado en tv, es una cuestión d reagrupar todo el patrimonio de Sijena, tendrías q proceder d la misma manera q con las obras de catalunya no? — Núria Julià (@NuriaJulia) 12 de desembre de 2017