"No més retrets": l'actualitat en 9 tuits

1. Magda Casamitjana, exdiputada al Parlament (JxSí) i impulsora de Moviment d’Esquerres



Cal un acord clar entre @JuntsXCat @Esquerra_ERC i @cupnacional i cal que s’expliqui a la ciutadania. Després del 27O la gent va demanar prou paternalisme i explicacions dels fets tal com són. No podem tornar al 28O al silenci i a la incertesa. Som-hi! Fem república



2. Christian Sellés, periodista





3. Francesc Codina, filòleg i professor de la UVic



Hi ha una mena de lideratge polític superior al lideratge executiu que atorga una investidura presidencial o un nomenament de conseller. Em refereixo al lideratge moral. Puigdemont i Junqueras tenen ara aquesta mena de lideratge. No el podem posar en risc per interessos sectaris.