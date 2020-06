"Ser antifeixista és condició necessària per ser demòcrata": l'actualitat en 8 tuits

1. Toni Aira, expert en comunicació política

El que està passant als Estats Units és un escàndol. Però no ens descobreix res de nou ni ens mostra res d’exclusiu seu. Això sí, posa en relleu altres escàndols com el repugnant president que tenen i la penosa alternativa política encapçalada per Biden i els demòcrates. — Toni Aira (@toniaira) June 1, 2020

2. Verónica del Carpio, advocada i professora de dret civil

Buen día para recordar a esos españoles que están encantados de ser blancos que se encontrarían con la sorpresa que no se les consideraría blancos en EEUU y les afectaría el racismo. Incluso hay españoles "blancos" que solicitan entrar en la universidad de EEUU por cuota no blanco. — Verónica del Carpio (@veronicadelcarp) June 1, 2020

3. Ismael Serrano, cantautor

Ser antifascista es condición necesaria para ser demócrata. — Ismael Serrano (@SerranoIsmael) June 1, 2020

4. Hugo Martínez Abarca, diputat a l’Assemblea de Madrid (Més Madrid)

Ni virus ni vacuna. Que los extremos se tocan. #antifa — Hugo Martínez Abarca (@hugomabarca) June 1, 2020

5. Victòria Avellà, responsable de salut, emergències i medi ambient en una ONG

Per als haters el més còmode és dir que la bona marxa de les xifres demostra que les mesures eren exagerades. Bàsicament perquè ningú pot provar-ho. L’únic comprovable és que les mesures eren suficients (que no és poc), però això podria dur-te a deduir que eren òptimes, i no mola. — Victòria Avellà 🦠👊🏻 (@VicAve) June 1, 2020

6. Núria Iceta, editora de ‘L’Avenç’

La meva alegria amb els missatges d'amics que aquests dies van a veure els seus pares per primer cop en dos mesos i mig és inversament proporcional a l'enuig i la incomprensió pels insolidaris que han seguit fent el que els ha donat la gana els caps de setmana. — núria iceta (@nuriaiceta) June 1, 2020

7. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)

Tantes vegades com hem sentit i llegit que res no seria igual després de la pandèmia, i ara mateix diria que si el món no és exactament igual que abans s’hi assembla bastant.

Almenys pel que fa a injustícies i a estupidesa. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) June 1, 2020

8. Lucía Taboada, periodista