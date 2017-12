L'optimisme de Rajoy: l'actualitat en 9 tuits

1. Clara Jiménez Cruz, periodista



Que dice Rajoy que espera que la corrupción no vuelva a ser noticia nunca más en este país. Nos vamos a reír fuerte con esto.

2. José Carlos Díez, economista



Rajoy: "España es una economía más competitiva porque produce, exporta y en consecuencia consume sin endeudarse con el exterior. Las perspectivas continúan siendo buenas hasta 2020". Si tanto es así, ¿por qué no podemos subir salarios y pensiones? Pregunto...

3. Silvio Falcón, professor associat de ciència política (UB)



4. Francesc Vilallonga, professor de comunicació de la URL



5. María Jamardo, periodista



6. Josep M. Fonalleras, escriptor



Arrimadas treballarà perquè els imputats no siguin investits. Però si això ja ho fan els tribunals! S'haurà de buscar una altra feina.

7. Jaume Subirana, escriptor



Fem llista: res groc, silenci sobre Carmen Franco, cap broma sobre piolins, no es pot parlar de violència, no es podrà xiular a la final de Copa, si volen tornarem a votar i ens poden imputar per opinió. Feliç 2018 pic.twitter.com/JRb5QTcYEF