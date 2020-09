"Va ser un accident": l'actualitat en 9 tuits

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil i no visualitzes els tuits, assegura't que tens descarregada l'última versió de l'app]



1. Antón Losada, analista polític i professor a la USC



Nada. Tranquilos. Lo de Bankia en la Bolsa fue un accidente. No fue culpa de nadie. Estas cosas pasan.



2. Alex Montornès, regidor a l’Ajuntament de Badalona (ERC)





3. Hector Sánchez Mira, biòleg





4. Miren Arizaleta, informàtica



El día que se votó al Rey yo estaba escalando el Everest. 7 veces seguidas. Me acuerdo como si fuera ayer.



5. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)



El TC ha concedit sempre les peticions d’ajornar el compliment d’una pena d’inhabilitació especial (sense presó) per part d’un càrrec electe en exercici.

Amb el president @QuimTorraiPla no ho esperam, però serà bonic d’explicar a Europa que a ell no se li aplica la mateixa llei.