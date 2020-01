Escòcia, tampoc: l'actualitat en 8 tuits

1. Owen Paterson, diputat conservador per North Shropshire

Spot on from @BorisJohnson . We simply cannot go on holding referendums until the losing sides get the results they want. https://t.co/0L1fAyfWE8

“Boris Johnson té raó. Senzillament no podem seguir aferrant-nos als referèndums fins que surti el resultat que la part perdedora vol”

2. Carwyn Jones, ex primer ministre de Gal·les

If Boris Johnson says that it is entirely a matter for the UK if it chooses to leave the EU then it’s entirely matter for Scotland if it chooses to leave the UK. As Brussels didn’t prevent the Brexit referendum so Westminster shouldn’t stop this one. https://t.co/ysDqv7wu5g