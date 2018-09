"L'esperada seqüela": l'actualitat en 8 tuits

1. Ariel Kanievsky, guia i professor

De los creadores de "Apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento catalán" llega la tan esperada secuela "Un referéndum por el autogobierno, no por la autodeterminación".

2. Sergi Maraña, periodista

Pedro Sánchez proposa un referèndum perquè els catalans votem un nou Estatut. És a dir, diu que votem un altre, però inferior al ja retallat pel Tribunal Constitucional per evitar que ens el tornin a retallar. Per cert, on veu Sánchez les manifestacions reclamant un nou Estatut?