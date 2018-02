"Un rei popular": l'actualitat en 8 tuits

1. Laura Pinyol Puig, periodista



Que el Rei pretengui un acte de vassallatge com el besamans després de l'impune "a por ellos" del 3 d'octubre, diu molt de la noció que té de Catalunya, del seus súbdits i de la realitat. — Laura Pinyol Puig (@laurapinyol) 25 de febrer de 2018



2. Silvia Senz, lingüista



Va a ser que El Preparao no lo está tanto para medir las consecuencias de sus acciones y saber obrar según lo que institucionalmente le corresponde. — Silvia Senz (@Silvia_Senz) 25 de febrer de 2018



3. Joan Lluís Bozzo, director de teatre i dramaturg



No entenc com és que el President Puigdemont, el vicepresident Junqueras, els consellers Forn, Puig, Ponsatí, Comín, Ferret, i els presidents de les entitats civils catalanes Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, tenen la barra de no anar a saludar el rei. — Joan Lluís Bozzo (@espremulla) 25 de febrer de 2018



4. Albert Velasco, historiador de l’art



Dir que plantar al Borbó en un “besamanos” pot posar en risc el Mobile World Congress, és molt gòtic, molt de segle XV. — Albert Velasco (@velasc_alberto) 25 de febrer de 2018



5. Ramón B. Ger Garcia, enginyer químic



El Mobile seguirá o no en Barcelona por argumentos empresariales, no porque se le rinda pleitesía o deje de rendírsele al monarca español en la inaguración. Que los directivos del sector no son imbéciles como cree La Moncloa. — Ramón B. Ger Garcia (@RamonBGer) 25 de febrer de 2018



6. Jonathan Martínez, tuitaire



Es un rey tan popular y campechano que no se puede acercar al pueblo sin un kilómetro de cordón policial de por medio. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) 25 de febrer de 2018



7. Carles Puigdemont, president de la Generalitat



El Rei Felip VI serà benvingut a la República de Catalunya com a màxima autoritat d'Espanya quan demani perdó pel seu paper inconstitucional el passat mes d'octubre #MWC2018 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 25 de febrer de 2018



8. Júlia Cot, guionista