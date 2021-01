El combat sense treva: l'actualitat en 9 tuits

1. Dani Cortijo, historiador i docent



Una raó per la qual no he militat mai en cap partit és (malgrat lloables excepcions) perquè veig com la "gent de partit" tendeix a negar l'evidència dels errors propis i els encerts de l'adversari, com si es tractés de fanàtics d'un club de futbol. En campanya és insuportable ja. — Dani Cortijo (@AltresBcn) January 23, 2021



2. Mireia Boya Busquet, ambientòloga i exdiputada de la CUP



Una cosa, decidiran ells quan són les eleccions, ho sabem, però si són el 14F, cal anar a votar. Que no guanyin mai. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) January 23, 2021



3. Carles Spa, politòleg



No deixa de ser curiós que ara sí toqui fer un debat sobre la legitimitat democràtica d'una votació. — Carles Spa (@CarlesSpa) January 23, 2021



4. Jordi Comas Mora, arquitecte



Els jutges fan política, no aplacen les eleccions per "l'interés públic intens per les les eleccions". Deu ser l'interés intens del gobierno de España, perquè excepte el PSC tots els partits van votar aplaçar-les, i no és el parlament la cambra de representació del poble? — jordi comas mora (@jordicomasblog) January 23, 2021



5. Begoña Curiel, periodista



Hace un mes muchos empezaron a salvar la Navidad. No queráis salvarnos más. — Begoña Curiel (@BegoaCuriel) January 23, 2021



6. Oriol Mitjà, epidemiòleg



💜👨‍⚕️👩‍⚕️Ànims als sanitaris que esteu de guàrdia el cap de setmana.



Sento molt que no hàgim pogut aturar la 3a onada.

Ho sento per vosaltres i pels malalts.



Espero que tot millorarà i podrem aturar la quarta. pic.twitter.com/O9xpo2AUfy — Oriol Mitjà (@oriolmitja) January 23, 2021



7. Luis Miguel Prados, informàtic



No, el Jemad y el consejero de Murcia no dimiten por vacunarse. Dimiten por saltarse los protocolos sanitarios, por apropiación indebida y por delito contra la salud pública. Los que deberían de dimitir son los fiscales de turno que no los han procesado todavía. — Luis Miguel Prados (@lmprados) January 23, 2021



8. Marta Rojals, escriptora



Com m’agrada el punt de tensió de quan et parlen de vostè tot esperant que els diràs “no, no, parla’m de tu” i el moment no arriba i no arriba. — marta (@replicanta_) January 23, 2021



9. Clara Narvion, periodista



Trobo a faltar (també) les sobretaules infinites — Clara Narvion (@claranarvion) January 23, 2021