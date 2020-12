"2020, l'any de la ciència": l'actualitat en 9 tuits

1. Miquel Claparols, educador social

a tots els que patiu per si el @govern endurira mesures . tranquils, fins l'11 de gener, es manté la mesura: ningú pot fer res excepte que es vulgui fer. #COVID19 #Catalunya #vergonya

2. Enric Bastardas, comunicador

Volem ser tractats com a adults i quan posen unes restriccions per a adults responsables, que són més recomanacions que res, ens queixem que haurien de ser més restrictius i llavors ens queixaríem perquè ens tracten com a nens. I així fins a l’infinit. #COVIDー19 😱😱😱