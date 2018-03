"Injustícies a la vista": l'actualitat en 7 tuits

1. Jaume Aulet, professor de filologia catalana a la UAB



Hi ha qui diu que Jordi Sànchez no pot ser president perquè té problemes amb la justícia. Que jo sàpiga, amb qui té problemes és amb els jutges. I són ells, precisament, els que en tenen –i de greus– amb la justícia.



2. Joan Queralt, jurista i publicista



Una forma de combatre el foc és amb foc. És perillós (audaç dirien alguns). Com proposar Jordi Sánchez com a president GenCat. Si es planifica bé, és una jugada molt bona, però amb un alt risc i un enorme cost personal, polític i nacional



3. Gina Driéguez, secretària d’igualtat i campanyes de les JERC al Baix Llobregat





4. Bea Talegón, directora d’opinió de ‘Diario16’



Me parece inteligente que @Esquerra_ERC mantenga la propuesta de investir a Jordi Sánchez: así podremos ver si Llarena estaría dispuesto a prevaricar, y jugarse una querella que invalidase la instrucción. 👍🏻 pasito a paso las injusticias quedarán a la vista del mundo entero



5. Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium



Prou d'assenyalar traïdors o covards. Recuperar les institucions és urgent. Fem-ho ja. Però de res ens servirà si no hi ha una nova estratègia compartida cap a la República que, amb la indispensable anàlisi crítica de la realitat, ens permeti avançar amb àmplies majories. (3/3)



6. Marc Colomer, director de l’ACN



És el mateix un govern autonòmic que un d’autonomista? No. No cal anar massa lluny: l’últim Govern de la Generalitat –fulminat pel 155- era un govern autonòmic, però independentista. Tampoc és el mateix un govern democràtic que un de demòcrtata, com hem vist els últims mesos.