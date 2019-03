"Justificar la mentida": l'actualitat en 9 tuits

1. Suso de Toro, escriptor





2. Laura O., tuitaire





3. Melcior Comes, escriptor





4. Miquel Strubell, editor de programes de TV



No va veure el passadís.

No va veure l'escenari.

No sap si els crits deien "no sortiran" o "no passaran".

Va sentir megafonia hores abans que s'instal·lés.

Va sentir Carme Forcadell però no hi era.

No sabia l'hora que era.



Només va veure "tumultos". #JudiciTV3CatRàdio