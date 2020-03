"La seguretat que dona la sanitat pública": l'actualitat en 8 tuits

1. Joan Julibert, periodista i professor a la UB

La crisi del #coronavirus posa de manifest que importants que són els serveis públics per protegir-nos a tots. Una de les millors conseqüències és constatar la seguretat que dona una bona sanitat pública. Una raó per defensar un pensament comunitari en contra del neoliberalisme — Joan Julibert (@julibert_joan) March 6, 2020

2. Marc Arza, ‘business angel’ i exregidor a Reus (PDECat)

L'Íbex perd el 15% del valor en dues setmanes per por del coronavirus. Per posar-ho en perspectiva, durant la Guerra Civil el PIB va caure un 30%. La borsa és l'antítesi de la serenor. — Marc Arza (@marcarza) March 6, 2020

3. Tatxo Benet, productor audiovisual

Sento contínuament que “el miedo es peor que el virus”, però ningú explica per què la por és pitjor que el virus. Francament no ho entenc. Confonen por amb prudència. — Tatxo Benet (@BenetTatxo) March 6, 2020

4. Salvador Esquena, metge

Alerta aquests mesos amb els adulteris i les banyes múltiples perquè si us infecteu per coronavirus, Salut seguirà el rastre de tots els vostres contactes i pringareu per la porta gran. — Duc de Màntua 🎗 (@DucMantua) March 6, 2020

5. Maria Rosa Vieta, tuitaire

Si fas una cançó en contra de la monarquia ets un delinqüent i has d'anar a presó. Si robes 100 milions d'euros al poble espanyol... doncs no passa res i "Viva el rey". — Maria Rosa Vieta 🎗 (@MariaVieta) March 6, 2020

6. Enric Nomdedéu, secretari d’Ocupació de la Generalitat Valenciana

Si sent rei, i com afimen alguns mitjans, Joan Carles I va cobrar comissions milionàries (cosa que seria absolutament il·legal) per fer gestions de política econòmica exterior en favor d'empreses espanyoles, el govern de torn n'havia de ser coneixedor i còmplice — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) March 6, 2020

7. Txell Sota, cantautora

No vull tenir concerts per ser dona.

No vull actuar el dia de la dona.

No vull cantar en festivals de dones.

Vull simplement cantar, sent dona i amb veu de dona. #8M — Txell Sota 😍 (@txellsota) March 6, 2020

8. Isabel Sucunza, llibretera