"El somriure de la Soraya" i el 155: l'actualitat en 8 tuits

1. Elisabet Nebreda, assessora al Parlament Europeu

És realment trist i penós que alguns vulguin o pretenguin guanyar les eleccions d’aquesta manera. Amb oponents a la presó i a l’exili. Amb amenaces. Necessitant que una Junta Electoral els hi faciliti la feina. Tan petits se senten i tan insegurs estan de les seves idees.

2. Antoni-Italo, matemàtic

Porto dies a Barcelona parlant amb amics i tots votaran però senten que cap partit no els representa prou bé. I això que mai no hi havia hagut tants partits amb opcions d’entrar al Parlament. Paradoxes de la polarització.