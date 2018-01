"La pitjor derrota de Trump": l'actualitat en 8 tuits

1. Jan Martínez Ahrens, corresponsal d’‘El País’ als Estats Units

Donald Trump ha sufrido su mayor y más humillante derrota en el aniversario de su investidura. El cierre de la Administración es el amargo fruto de su incapacidad para el diálogo, su obsesión con el muro y su desprecio a los dreamers. https://t.co/KW6lKDUM8G — Jan Martínez Ahrens (@jmahrens) 20 de gener de 2018

2. Sarah Sanders, secretària de Premsa de la Casa Blanca

One year into the Trump presidency, Democrats can't shut down the booming Trump economy so they shut down the government instead. This is the behavior of obstructionist losers, not legislators. Do your job Democrats: fund our military and reopen our government #SchumerShutdown — Sarah Sanders (@PressSec) 20 de gener de 2018

“Un any de presidència de Trump i com que els demòcrates no poden bloquejar el creixement de l’economia Trump, bloquegen el govern. No és un comportament propi de legisladors sinó de perdedors obstruccionistes. Demòcrates, feu la vostra feina: financeu el nostre exèrcit i reobriu el govern”

3. Mika Brzezinski, presentadora de televisió i analista política

While Democrats were still on the Senate floor negotiating with Republicans, Trump’s White House called them “losers.” He is not well. #TrumpShutdown — Mika Brzezinski (@morningmika) 20 de gener de 2018

“Mentre els demòcrates encara són a l’edifici del Senat negociant amb els republicans, la Casa Blanca de Trump els diu «perdedors». Aquest home no està bé. #TrumpShutdown”

4. Josh Dawsey, periodista del ‘Washington Post’

It's been a year, folks. And the first year ends with a shutdown. Stay tuned for season two. — Josh Dawsey (@jdawsey1) 20 de gener de 2018

“Ja ha passat un any, companys. I el primer any acaba amb un tancament del govern. Estiguin atents a la segona temporada...”

5. Gerard Sentís, conseller tècnic del districte de Sant Andreu i militant de Barcelona en Comú

"Tot el tram és un clam!". Enllaç de 9 municipis+una diagonal més amable i sostenible. 1 tramvia= 3-4 busos. Més busos pels barris. Avancem cap una gestió pública. #UnimElsTramvies pic.twitter.com/QX09hnmMbo — Gerard #EnComú (@gsentisgarces) 20 de gener de 2018

6. Oscar Martínez, professor d’educació social

Perquè fer-ho val menys que fer una sola parada de metro. Perquè és la opció més accessible.

Perquè és un despropòsit tenir 2 trams sense unir.

Perquè és més saludable i pacificador. #UnimElsTramvies — Oscar Martínez (@oscar_m) 20 de gener de 2018

7. David Vallespí, tuitaire

Quan ens mobilitzarem els que ens veurem afectats per aquest projecte? El transport públic a Barcelona necessita ampliar-se i millorar, no substituir els busos pel Tramvia afectant a moltes línies actuals de busos i als seus usuaris. — David 🎗️ (@dvallespi) 20 de gener de 2018

8. Estel Solé, dramaturga, actriu i escriptora