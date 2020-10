Noves restriccions i un sector "trinxat": l'actualitat en 8 tuits

1. Víctor Menéndez, estudiant de ciències socials

Tancar els bars només servirà per acabar d'enfonsar un sector que en la seva majoria està complint amb la normativa. És més fàcil això que prendre mesures amb l'ampliació de les freqüències de les línies de rodalies, metro i busos per evitar les realment preocupants aglomeracions

2. Albert Floyd, monologuista

Sense entrar en les noves mesures, ara sembla que tothom estava respectant les normes: des de bars i restaurants fins a la gent no reunint-nos més de 6 persones. Tots ens n'hem saltat alguna, ni que sigui menor, o per no pensar-hi. I alguns altres bastantes més i a consciència.

3. Maria Vila, advocada

No entenc per què no es posa el focus en els grups de risc, adoptant totes les mesures per protegir-los, en lloc d'anar matant mosques a canonades. L'objectiu hauria de ser que els hospitals no es col·lapsin i que la vida segueixi tant com es pugui. El país està trinxat.