"Negociació a quatre bandes": l'actualitat en 9 tuits

1. Santiago Ramentol, exconseller del CAC



Tal com queda la taula de diàleg, sembla una negociació a quatre bandes. Per un costat, vuit (8!!!) representants, d’ERC i JxCat, que es vigilaran mútuament. Per l’altre, sis del PSOE i Podem, amb posicions distanciades. Potser necessitarem no un, sinó més relators/mediadors.



2. Joan Julibert, periodista i professor a la UB





3. Rai López Calvet, estudiant de dret a la UOC



Tot i no estar d'acord amb les formes i molts comentaris q ha fet, crec q hem d'agrair a la @martapascal haver deixat l'acta de senadora de @JuntsXCat Totes les posicions són respectables i qui no estigui d'acord amb l'estratègia del president @KRLS hauria de fer el mateix q ella



4. Pol Pérez, estudiant de dret i ciències polítiques a la UdG



Una llàstima perdre gent com @martapascal. Com ella ha dit el que alguns veiem com una pluralitat d'opinions, alguns ho veuen com una dissidència. Tant pregonar la unitat no ens hem enrecordat de practicar-la portes endins. Moltes gràcies per la feina feta. https://t.co/WnPSNJUabf