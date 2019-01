Un dissabte sense taxis: l'actualitat en 8 tuits

1. Ernest Maragall, candidat a l'alcaldia de Barcelona per ERC



Taxis i VTC, dues formes d’un mateix concepte de mobilitat metropolitana: servei públic d’interès general. És hora de solucions globals i útils. Tots ens som responsables. Posem-nos-hi. Nosaltres els primers. Però diguem clarament: la violència no és tolerable.



2. Montse Forga, advocada



.. el què es faci malament des del sector del #taxi en les seves reivindicacions, que (per mi) és inacceptable, NO fa en cap cas bona la opció de deixar el sector en mans dels #VTC com a resultat de la (mala) regulació/actuació de les diferents Administracions implicades..