"Una enorme injustícia": l'actualitat en 9 tuits

1. Marta Rovira Vergés, secretària general d’ERC



Recordeu allò de "la fiscalia te lo afina?" Doncs no falla mai. Avui fiscalia també ha fet la feina pel govern espanyol del PSOE i Unidas Podemos. Avui el PSOE i UP dinamiten la política, la resolució democràtica i avalen la repressió política. Ens deixen clar el camí.



2. Xavier Fina, filòsof



He estat molt crític amb l’independentisme. Crec que els seus dirigents han comès molts errors polítics. I, a vegades, aquestes crítiques m’han portat problemes. Però res d’això em farà canviar d’opinió: la presó que estan patint és, des del primer dia, una enorme injustícia.



3. Ivan Miró, sociòleg i cooperativista





4. Jordi Vilaró, professor i investigador acadèmic



Quan un país té els seus polítics arrossegant-se i fent giragonses de tota mena per poder "salvar" el turisme, mala peça al teler.



5. Toni, tuitaire



Mireu el costat positiu; les restriccions que se'ns imposen per viatjar a altres països de ben segur reforçaran el turisme interior.



6. Javier Padilla, metge



Vuelve el aumento de casos de #COVID -19 en la Comunidad de Madrid y vuelve el disparate político. 🩸 No podemos insistir en la idea del pasaporte serológico (disfrazado de "cartilla COVID"). Hay que comportarse como si todos fuéramos potencialmente contagiosos. pic.twitter.com/HAWHNlizZh



7. Eduardo Cáliz, advocat





8. Eli Borreda Díaz, periodista



Trobo que es parla poc de la bogeria de la segona meitat de juliol i de les presses -justificadíssimes, eh?- per deixar fet abans de marxar de vacances tot allò que setmanes enrere no era tan prioritari.



Mereixem vacances només per recuperar-nos dels juliols, gent!