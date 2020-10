"Toc de queda: 1 - Polítiques socials actives: 0": l'actualitat en 8 tuits

1. Aida Sanuy Perpinyà, periodista



Després de llegir el BOE bàsicament es pot treballar, comprar, fer esport i sortir a passejar el gos. Suposo que en breu hi haurà algunes reduccions de mobilitat dins d'alguns municipis i poca cosa més. Portem tot l'estiu dient "a la tardor ens tornaran a tancar". Doncs això.



2. Aina Vidal, estudiant de dret i ciències polítiques



Toc de queda: 1 Polítiques socials actives per fer front a la pandèmia: 0 Gestionar una pandèmia i crisi social (exclusivament) a cop de llei i amb l'ús de la força té poc de democràtic i estat de dret.



3. Raül Garrigasait, escriptor i traductor



Hi ha qui sosté que la solució és el patiment. Que la gent és irresponsable i que quan s'ho passen bé ens posen en perill. Que els hem de lligar curt. Que hem d'estigmatitzar els plaers massa visibles.



Jo crec que per sortir-ne bé necessitem com mai els plaers i l'aire lliure.