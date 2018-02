"La realitat dels presos polítics": l'actualitat en 9 tuits

1. Anna Salvador, politòloga i periodista



A Catalunya no hi ha "cúpula judicial catalana", hi ha "cúpula judicial espanyola a Catalunya". Quan parlem d'estructures d'Estat tb parlem d'això #FemRepública



2. Mariona Isern, escriptora



Què és això de marxar abans que la cerimònia hagi acabat? Que només hi són per escoltar el que volen sentir? Quina vergonya.



3. Jordi Perales Giménez, politòleg





4. Joan Queralt, jurista i publicista





5. Jordi Sevilla Segura, exministre d'Administracions Públiques





6. Josep Costa, diputat al Parlament (JxCat)





7. Iu Forn, periodista



Recordeu-ho, en @rogertorrent no pot denunciar la realitat dels presos polítics perquè és el president del @parlamentcat de tots i el Rei, també de tots, pot fer un discurs com el del dia 3 d'octubre.



8. Natalia Pastor, advocada



Ada Colau no asistirá al recibimiento oficial al Rey en el Mobile World Congress. Que disgusto tiene que tener Felipe VI. Esta noche no cena... pic.twitter.com/xBNc31HY7O



9. Mireia Boya Busquet, exdiputada al Parlament (CUP)



Quan algú no és benvingut per a més de 2M de persones perquè justifica la violència policial de l'1 d'octubre, com Felip VI, és coherent no anar-lo a rebre, pero més encara dir-li que no torni.