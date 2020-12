"Les ciutats europees aposten pel tramvia": l'actualitat en 8 tuits

1. Pere Macias, exconseller i director estratègic del projecte de connexió del Tramvia per la Diagonal



Quina setmana! L9, Pla de Rodalies i Tramvia per la Diagonal. Sovint ens queixem dels governants. Aquesta setmana tothom ha fet els deures. Satisfacció i esperança!



2. Salvador, enginyer industrial



Tret de la L9, permeteu-me esser escèptic de l’n-èssim Pla de Rodalies que ni de lluny compensa el dèficit inversor acumulat i del Tramvia per la Diagonal que no tinc clar que sigui ni la millor opció tecnològica avui, ni el millor traçat. Espero estar equivocat jo.



3. Teresa Romeu, sindicalista de CCOO en l’àmbit de la sanitat





4. Mireia, tuitaire



Soc la primera que entén que tot plegat és molt complicat i no és fàcil prendre decisions amb anticipació, però decidir un dissabte que els centres comercials podran ibrir el dilluns (quan fa setmanes que es reclama i amb el que comporta organitzativament) em sembla de mal gust.



5. Elena Casado Pineda, metge anestesiòloga



Nadie dice que no haya que desescalar. Pero es que VOLVEMOS A DESESCALAR DEMASIADO PRONTO. "Mira, ya casi tenemos controlado el incendio, vamos a retirar a los bomberos, a ver qué pasa" YA TE DIGO YO LO QUE VA A PASAR. #COVID19 #Navidad



6. Pol Roca, traductor



Penso que el Liceu s'hauria estalviat molts problemes si per comptes de "La Traviata" haguessin programat "Un ballo in maschera", que aquesta el PROCICAT segur que l'hauria aprovat sense inconvenients...



7. Salvador Esquena, metge



Un Nadal sense eternes i algunes forçades trobades familiars i podent anar a buscar els àpats dels dies assenyalats als restaurants de bons cuiners; on s’ha de signar per repetir aquests Nadal cada any?