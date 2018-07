"Té límits la vanitat infantil d'aquest home?": l'actualitat en 8 tuits

1. Richard Dawkins, biòleg i escriptor.

"Trump pensa que Boris Johnson seria un gran primer ministre. Per què? «Òbviament li agrado, i diu coses molt boniques sobre mi». Sobre el Brexit: «Li vaig dir a Theresa May com fer-ho, però no m’escolta». Té límits la vanitat infantil d'aquest home?"

Trump thinks Boris Johnson would be a great Prime Minister. Why? He “obviously likes me, and says very good things about me.”



On Brexit: “I told Theresa May how to do it, but she didn’t listen to me.”



Is there any limit to this man’s childish vaniy? — Richard Dawkins (@RichardDawkins) 13 de juliol de 2018

2. Andrew Neil, periodista.

"A Trump li agraden els homes forts (i es veu a ell mateix com un d’ells, un emperador més que un president). Així que dedica paraules càlides a Putin, Xi, Erdogan i Kim. S’aprofita dels punts febles, de manera que colpeja Merkel i May. Es recolza en governs autoritaris, fins i tot dictadors, contra els demòcrates".

Trump likes strongmen (and sees himself as one, an emperor rather than a president). So he has warm words for Putin, Xi, Erdogan, Kim. He exploits weakness, so beats up on Merkel, May. Leans to authoritarians, even dictators, against democrats. — Andrew Neil (@afneil) 13 de juliol de 2018

3. Lindsay Bruce, enginyer i dissenyador.

"Ei, Amèrica, mentre Trump sigui per aquí podríeu canviar el pany de la Casa Blanca".

Hey America, While Trump is over here, you could probably change the White House door locks. — Lindsay Bruce (@RogueCoder250) 13 de juliol de 2018

4. Gemma Calvet i Barot, advocada.



Renunciar a l extradició perquè el tribunal alemany no veu rebelio es un insult a la cooperació judicial europea i una estafa processal. Llarena vol castigar al desterrament 20 anys sense judici. — Gemma Calvet i Barot (@gcalvetbarot) 13 de juliol de 2018

5. Anna Voltas, gestora cultural.

#EntregaPuigdemontARV Alemania no dará la razón a España si no la tiene. Este es el problema de base, España no se ha dado cuenta de que no tiene razón y los que se han dado cuenta no lo quieren aceptar. — Anna Voltas (@annavoltas) 13 de juliol de 2018

6. Mireia Boya Busquet, exdiputada al Parlament (CUP).

La justícia Alemanya ha dit que a Europa NO és delicte exercir el dret d'autodeterminació amb un referèndum. Ho recordo perquè a banda de dir #llibertatpresospolítics caldria aplicar-ne el resultat. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 13 de juliol de 2018

7. Javier de Lucas, catedràtic de filosofia política i del dret.

Las declaraciones del Sr Casado sobre humillaciones a la soberanía española le valdrían un puesto en la corte en el siglo XVI, o en esa España de “si ellos tienen ONU, nosotros, dos”.

Tan joven y tan atávico — javier de lucas (@xdelucas) 13 de juliol de 2018

8. Roberto G., periodista.