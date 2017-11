"De primer de colonialisme": l'actualitat en 9 tuits

1. Jaume Barberà, periodista



Això ja és increïble. Increïble. Es veu que l’únic unilateral aquí és l’estàtua de Sant Jordi a la font de patí dels Tarongers. https://t.co/0QZ7TTs0at — Jaume Barberà (@JaumeBarbera) 23 de novembre de 2017



2. Laia Santís, regidora de la CUP a l’Ajuntament de Vilafranca



Sense Unilateralitat a hores d'ara ni hauríem dut a terme el referèndum del passat 1-oct, ni tindríem Declaració d'Independència. pic.twitter.com/QoKZN02v2d — Laia Santís🎗 (@laia_santis) 23 de novembre de 2017



3. Quique, tuitaire



La unilateralitat és un carreró sense sortida. I més sense una majoria molt amplia, una determinació enorme i sense assumir un cost social i econòmic altíssim. — Quique (@enpezuela) 23 de novembre de 2017



4. Mariona Isern, escriptora



Hi ha consellers empresonats per defensar les seves idees i la seva gent i encara hi ha gent que diu que no anirà a votar. Si no ens donem suport entre nosaltres, acabarem dividits. — Mariona Isern (@marionaisern) 23 de novembre de 2017



5. Marc Rocas, tuitaire



Si tenim tres llistes indepes, no cal que totes portin el mateix programa. Serem més inclusius com més varietat hi hagi. #indyflavors https://t.co/OGYAUEgiIs — Marc Rocas 🎗 (@marcrocasbcn) 23 de novembre de 2017



6. Oriol Badia, fundador i director general d’Equity Point



Això de que Rajoy ens digui qui són els catalans bons i de qui hem de prendre exemple, és de primer de colonialisme. — Oriol Badia 🎗 (@oriolbcn) 23 de novembre de 2017



7. Guillem Casals, conseller portaveu per ERC a Sarrià



No deixa de sorprendre que qui més ha buidat la caixa de les pensions, i qui no podrà pagar-les aviat, amenaci que si guanyem nosaltres no les pagarem. — Guillem Casals (@GCasalsLeon) 23 de novembre de 2017



8. Pedro Blanco, periodista



La política es ese estado de ánimo en el que el 155 no pesa nada para acordar el cupo pero pesa mucho para negociar los presupuestos... — Pedro Blanco (@pedroblancoa) 23 de novembre de 2017



9. Eva Parera, consellera del CAC