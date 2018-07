"Un cop definitiu a la unitat d'Espanya": l'actualitat en 8 tuits

1. Hèctor López Bofill, jurista i escriptor



2. Lluís Pérez Lozano, professor de teoria política a la UPF



Sí, que no l'extradeixin per rebel·lió és 1 victòria. No, no és "cop mortal per Llarena": el segueixen extradint per malversació. Com sempre, la mania d'exagerar les victòries i negar els problemes fa que ni valorem adequadament les primeres, ni afrontem correctament els segons.