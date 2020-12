"No es pot baixar la guàrdia": l'actualitat en 9 tuits

1. Pepe Martínez Olmos, metge especialista medicina preventiva





2. Anna Bosch, corresponsal de TVE



#2020 ens ha ensenyat que una persona estimada pot anar un dia a urgències i no tornar-ne. I que tu no podràs acompanyar-la en l'agonia, ni dir-li que l'estimes, ni demanar-li perdó. Ni veuràs el seu cadàver. Un dia et trucaran per donar-te cita per recollir un pot amb cendres.