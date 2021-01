"Tot anirà bé. Però no ara. I no aquí": l'actualitat en 9 tuits

1. Eulàlia Reguant Cura, exdiputada al Parlament (CUP )

1.Creixen els ingressos hospitalaris i les dades globals de la pandèmia no milloren després de les recomanacions del govern per Nadal on bàsicament traslladaven la responsabilitat a la gent. Calen mesures clares on els poders públics assumeixin la seva responsabilitat. — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) January 3, 2021

2. Natàlia Tomàs, professora de català

Ara diuen que vacunaran cada dia. Però que no estava previst així d’entrada? Que no els sembla prou emergència? De veritat que no entenc res. — Natàlia Tomàs (@maitasun) January 3, 2021

3. Jordi Nieva-Fenoll, catedràtic de dret processal

Tendríamos que estar vacunando domingos y festivos, día y noche. Y cualquier gestión gubernamental que no lo consiga es un desastre escandaloso e imperdonable. Y da igual a quién votes habitualmente. El sesgo político no salva vidas. — Jordi Nieva-Fenoll (@jordinieva) January 3, 2021

4. Maribel Querol, tuitaire

Tranquil·litat, que només mos estem jugant la vida.🤦‍♀️ https://t.co/Kd7R3nkdqo — Maribel Querol (@maribelquerol) January 3, 2021

5. Santi Balmes, músic

De vegades em pregunto si no seria millor pagar a ministres i presidents que cobréssin 1M€ a l’any, a canvi de que fossin els millors en la seva especialitat i no el que tenim ara, gent que simplement va escalant dins d’una piràmide on tenir contactes és el que preval. — Santi Balmes I AM 🌝 (@SantiBalmesSoy) January 3, 2021

6. Germà Bel, economista

Algun dia (en pre-eleccions impossible) discutirem constructivament com pot ser que ni els ultraortodoxos a Israel hagin pogut evitar vacunacions en Sabbath, però a CAT el poder dels col•legis professionals i la rigidesa afrancesada de l'admció hagin resultat en aquest desgavell — (((Germà Bel))) Vida&Econ! Boomer + Tap-Generation (@gebelque) January 3, 2021

7. Amadeu Brugués, humorista

Tot anirà bé. Però no ara. I no aquí. — Amadeu Brugués (@AmadeuBrugues) January 3, 2021

8. Lluís Llach, cantautor

Com que avui m'he aixecat radical, el desgavell de les vacunacions d'aquí, d'allà i més enllà deu ser un problema del capitalisme (del salvatge, que diuen que no sé on n'hi ha de més civilitzats). Vaig a prendre les pastilles i em centro. — Lluís Llach (@lluis_llach) January 3, 2021

9. Meritxell Orpinell, tuitaire