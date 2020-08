"La vacuna, la carrera espacial del nostre temps": l'actualitat en 8 tuits

1. Salvador Bravo, tuitaire

El mundo despertará con la noticia de la vacuna rusa contra el #COVID-19. Hay esperanza y está bien. Lo que no se puede es bajar la guardia. Hoy nos toca redoblar esfuerzos preventivos, hacer lo posible para evitar contagios y salvar vidas #BuenMartesATodos 😷 — Salvador Bravo (@SalvadorBravo17) August 11, 2020

2. David Andina, pediatra

Rusia ha declarado solo 15.000 fallecidos con más de 900.000 contagiados lo que supondría una tasa de letalidad del 0,15%, muy por debajo de cualquier país europeo.



Yo sería muy escéptico con los resultados de su vacuna: https://t.co/JDq9WuOsrd — david andina (@daandina) August 11, 2020

3. Alberto Sicilia, doctor en física i periodista

Más allá de que no hay nada científico publicado aún sobre la vacuna rusa, que Putin elija llamarla "Sputnik" creo q es muy esclarecedor sobre lo q ocurre estos días.



La carrera geopolítica por la vacuna es la carrera espacial de nuestro tiempo. https://t.co/a5hC31gx1z — Principia Marsupia (@pmarsupia) August 11, 2020

4. Sergio Maydeu-Olivares, consultor en relacions internacionals

Es un hecho que la pandemia ha afectado la salud mental de muchísimas personas. No entiendo la ausencia de campañas, programas específicos, etc. para "recuperar" mínimamente la salud mental de todos nosotros. Por no hablar del silencio en el debate público de este tema. — Sergio Maydeu-Olivares (@maydeuO) August 11, 2020

5. Ester, metge

És una democràcia consolidada aquella on es censuren les resolucions del parlament abans de ser publicades ? — EsterSR MD PhD (@ester0961) August 11, 2020

6. Ricard Rigall, professor d’economia a la UdG

La política catalana resumida:

1. S'organitzen plens per tractar temes sobre els quals el Parlament no té competències.

2. Es fan debats acalorats.

3. S'acorden resolucions que no es publiquen perquè son il.legals.

4. Es dona la culpa als funcionaris.

5. Es torna al punt 1. https://t.co/FOHkSBUgS7 — Ricard Rigall (@ricardrigall) August 11, 2020

7. Cinta Arasa, politòloga

Cal desobeir, i tant, però quan ho fem, em sembla, hem dd'actuar com un bloc conjunt, ciutadania, societat civil i govern. Si no, enviarem gent a la presó per a res... — CintaArasa #enguerra🎗 (@CintaArasa) August 11, 2020

8. Meius Ferrés, consellera nacional d’ERC