"La força d'un poble": l'actualitat en 8 tuits

1. Míriam Vila, tuitaire



La mobilització de les armilles grogues fa retrocedir Macron amb la pujada dels preus dels carburants. Per si encara hi ha dubtes sobre la força d‘un poble unit i disposat a tot. — Míriam Vila (@MiriamVila) 4 de desembre de 2018



2. Jaume Pros, gestor cultural



Hi estic d'acord que això pot ser una lliçò per als catalans. Però no oblidem que allà no tenen unes institucions judicials, polítiques i policials hereves del franquisme. Aquí els mou la catalanofòbia i allà el pragmatisme polític.

https://t.co/OniS2sFK5P — Jaume Pros (@jaume_pros) 4 de desembre de 2018



3. Aleix Renyé, periodista



La prioritat de Macron, ara, és desactivar una revolta popular abans no esdevingui insurrecció generalitzada. De moment, amb concessions mínimes. — Aleix Renyé (@aleixrenye) 4 de desembre de 2018



4. Claudi Pérez, periodista



La cólera de Francia contra Júpiter-Macron. La falta de un proyecto inspirador en Bruselas, con un euro alicorto. La irrupción de Vox. El Brexit. Los Salvini, los Le Pen, los del Este. El Norte cada vez más insolidario, el liderazgo egoísta de Alemania.

Sigan la línea de puntos. — Claudi Pérez (@claudiperez) 4 de desembre de 2018



5. Joan-Lluís Lluís, escriptor



S'expressa solidaritat amb Andalusia com si fos víctima d'un desastre exterior, tsunami o atemptat. No, l'èxit del feixisme és degut als andalusos que l'han votat, i en segon lloc als que no han votat.

30 anys convivint amb el Front National: conec totes les excuses possibles. — Joan-Lluís Lluís 🎗 (@Joanlluislluis) 4 de desembre de 2018



6. Cris, tuitaire



Se ve que no vieron venir el fascismo cuando el rey salió a amenazar a dos millones de personas. — Cris 🎗 (@gallifantes) 4 de desembre de 2018



7. Jaume Ortí, tuitaire



El meu suport als presos que fan vaga de fam.

Tanmateix, la vaga de fam va ser ideada per a commoure la conciència de qui t'oprimeix per tal que deixi de fer-ho.

Tinc els meus dubtes de que segons qui en tingui, de conciència. — (((Jaume Ortí))) (@jaumeorti) 4 de desembre de 2018



8. Sílvia Casola, presidenta d’ERC a l’Hospitalet