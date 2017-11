Reivindicar "tantes evidències": l'actualitat en 9 tuits

1. Eva Piquer, escriptora



Tenir una sola vida i haver-la d'invertir en la reivindicació de tantes evidències. — Eva Piquer (@EvaPiquer) 8 de novembre de 2017



2. Albano Dante Fachin, ex secretari general de Podem

Tumban webs, persiguen periodistas, golpean población indefensa, encarcelan representantes políticos. La gente responde. No pasarán. pic.twitter.com/bAshd3tAqS — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 8 de novembre de 2017



3. Guillem Pursals, politòleg



Tenen més domini del territori els CDR, que la Generalitat intervinguda. #fets — Guillem Pursals (@GPursals) 8 de novembre de 2017



4. Antoni-Italo, matemàtic

La vaga d’avui està convocada per sindicats que no arriben al 5% de representació sindical de Catalunya i els motius no tenen res a veure amb la defensa dels seus drets laborals.No crec que així convenceu a la majoria de treballadors pobres i aturats contraris a la independència. — Antoni-Italo (@moragasai) 8 de novembre de 2017



5. Ruben Wagensberg, activista i professor



“Arribo tard a la feina” deia un en un tall.

Doncs miri, tenim 10 presos que avui tampoc podran anar a la seva feina ni portar nens a cole. — Ruben Wagensberg (@wagensberg) 8 de novembre de 2017



6. Oriol de Balanzó, guionista

En un moment de repressió com l'actual és essencial que la població noti que té poder per fer coses. Que passin coses. Per això eren importants els bloqueigs d'avui i la feina dels CDRs. — Oriol de Balanzó (@orioldebalanzo) 8 de novembre de 2017



7. Isabel Giralt, metgessa acupuntora

No se si els #CDR ens portaran a la independència o al referèndum però us asseguro que estan

aturant el país i sense preguntar-nos si ens sembla bé . Perdoneu però no ho veig gaire clar #VagaGeneral8N — isagiralt (@isagiralt) 8 de novembre de 2017



8. Cristina Pardo, periodista

El jefe de la UDEF dice que Rajoy cobró en B y que Gürtel es "corrupción en estado puro", pero debatamos sobre la camiseta de la Selección. — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 7 de novembre de 2017



9. Lluis Brufau, tuitaire