De l'"Apoyaré" a l'"Aporellar": l'actualitat en 8 tuits

1. Jofre Llombart, subdirector d’'El món a RAC1'





2. Elisa Beni, periodista i escriptora



Lo que me resulta extraño,en términos de derecho internacional, es que España le reconociera legitimidad a Maduro para convocar elecciones hasta hoy que se la que se la da a Guaidó para hacerlo. No ha cambiado nada en una semana. Dónde se origina pues la legitimidad? 🤷‍♀️🤷‍♀️



3. Salvador Esquena, metge





4. Màrius Serra, escriptor





5. Isra Blasco, tuitaire



Des de Cesc que España no tenía tants problemes per a escriure/pronunciar un nom com Guaidó.



Con Maduro esto no pasaba.