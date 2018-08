Veneçuela en el punt de mira: l'actualitat en 8 tuits

1. Juan Torres López, catedràtic d’Economia



Yo creía que enviar drones cargados de explosivos contra una parada militar en la que se encuentra un Jefe de Estado es un acto terrorista. Pero no. Mientras solo se condene la violencia de quienes no son los nuestros la humanidad no vivirá en paz verdadera. — Juan Torres López (@juantorreslopez) 5 d’agost de 2018



2. Vidal Aragonés, diputat al Parlament (CUP)



Tot el rebuig davant l'atemptat patit per @NicolasMaduro amb origen en l'imperialisme.



El capitalisme sempre necessita de la repressió quan és qüestionat. El socialisme necessita de la llibertat per la seva construcció. — Vidal Aragonés (@VidalAragones) 5 d’agost de 2018



3. Roger Mazariegos, politòleg



El que està qüestionat a Veneçuela és el socialisme. De fet, el propi Maduro ha acceptat el fracàs total de les seves polítiques econòmiques. https://t.co/Wia80KbpCT — Roger Mazariegos (@RMazariegosR) 5 d’agost de 2018



4. Albert V., tuitaire



A hores d'ara, @bcn_ajuntament , l'únic emblemàtic que voleu fer romandre a la ciutat és la brutícia, la venda il·legal i la impunitat contra el vandalisme. Quin drama, i quin fàstic. https://t.co/zRh2lQFv4L — Albert V 📖 (@avjtw) 5 d’agost de 2018



5. Marta Buchaca, dramaturga i directora de teatre



Així és com tenim el barri. Hi farem alguna cosa @bcn_ajuntament ? El raval és un barri preciós, autèntic, històric i últimament se n’està anant a la merda entre narcopisos, hòsties al carrer, brutícia a uns nivells estratosfèrics, etc etc etc — marta buchaca (@martabuchaca) 5 d’agost de 2018



6. Ramon Suñé Farré, periodista



No m'agrada gens el caire que està prenent la commemoració de l'aniversari del #17A malgrat la bona iniciativa de @AdaColau de despullar els actes de connotacions polítiques. Ja hi haurà oportunitats de sobres per polititzar el carrer. Per respecte a les víctimes, no és el moment — Ramon Suñé Farré (@ramonsune) 5 d’agost de 2018



7. Teresa Domínguez, tuitaire



La historia del bádminton ya es de Carolina Marín: primera mujer que logra tres Mundiales https://t.co/RSbsYAPNX6 — Teresa Domínguez (@dlteresa2) 5 d’agost de 2018



8. Cristina Bedmar, estudiant de ciències polítiques