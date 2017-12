Triar entre el #WinterIsComing i l'#SpringIsComing: l'actualitat en 9 tuits

1. Ester F. Matalí, filòloga

2. Anna Salvador, politòloga i periodista

No em cal reflexionar; en tinc prou amb recordar l'1 d'octubre.

3. Carles Sirera, doctor en història per la Universitat de València

Me alucina que haya gente que crea que los indepes pueden perder tras montar el 1-O. El 1-O exigía unidad, determinación, sacrificio, entrega, colaboración, disciplina, valor. Eso es dar ejemplo y convence La izquierda española carece de todo eso: hasta el sofá le viene grande.

4. Beatriz Becerra, eurodiputada independent al grup liberal europeu (ALDE)

Sé que no es agradable admitir que te han engañado. Pero peor todavía es creer nuevas mentiras de quien ya te ha mentido.

5. Julià de Jòdar Muñoz, exdiputat de la CUP

Reflexioneu tant com vulgueu, però prepareu-vos per fer un salt endavant en la manera de lluitar pel poder d'aquests dos anys.

6. Jordi Armadans i Gil, director de la Fundació per la Pau

7. Laia Balcells, politòloga

8. Bel Zaballa Madrid, periodista i assessora lingüística

i a tot això, hi ha catalans residint fora del país que no podran votar perquè no els han arribat les butlletes. Tot molt normal. #reflexionant