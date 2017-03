Ben tocats del boll

Un il·lustre del PSOE diu que el partit té la missió urgent de redefinir el socialisme. Home, no ens precipitem. Algú podria qüestionar aquest projecte adduint que el partit, en el seu estat actual, no té la força moral, la capacitat intel·lectual ni l’oportunitat política per posar al dia un concepte a la definició del qual han fet aportacions grans clàssics de la “ciència” política. Diríeu que, des d’un camp on va llaurar Felipe González, basta poca cosa per embastar alguns esbossos teòrics i que quedin una mica aparents. Però potser el partit no està en condicions d’anunciar com a bona nova alguna mena de discurs que no contengui ruptures clares amb el que és ara mateix el socialisme a Espanya –a l’Estat, volia dir.

Això no va en detriment de la vàlua d’alguns socialistes, dels quals no podem deixar de preguntar-nos d’on treuen forces per suportar, per exemple, tota la mesquina mediocritat que s’ha arremolinat entorn d’aquesta figura (en aquell sentit de la paraula) que és la senyora Susana Díaz. Es pot baixar més el llistó i continuar creient-se hereus de Pablo Iglesias, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro 'et al'?

En fi, volia fer un recompte ràpid de fets que descriuen el moment actual com el del zenit de la follia en aquests redols, i m’ha semblat que la possibilitat de la redefinició del socialisme per part de gent del PSOE podia encapçalar aquest propòsit. En tot cas, però, en dura competència amb la follia de tants de bisbes espanyols que tot sovint, per qüestions tan allunyades de la caritat com de la raó, es remouen en un món tancat i embruixat, truculent, cada dia més lluny dels seus parroquians: des d’ofendre les víctimes d’un accident d’avió fins a declarar malalts els homosexuals, ofereixen tot un 'monstruari' de curiositats en línia amb aquells altres bisbes que beneïen els canons de Franco.

Un altre símptoma destacat de la follia que altera qualsevol imatge raonable del món és la perplexitat social davant del funcionament de la Justícia: el ciutadà no pot evitar comparar sentències i condemnes, i no ens n’amaguem, aquest ciutadà està esverat.

Socialisme, Església i Justícia: no trobareu indicadors més fiables d’una veritat irrefutable: cada dia estam més tocats del boll. Trump ha aparegut perquè era el seu moment.