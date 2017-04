González, Aznar i Zapatero

Per 'democràcia' entenem tantes coses que finalment ens hem hagut de rendir a caracteritzar-la amb adjectius no sempre eficaços. El mot és com una caixa negra el contingut de la qual no coneixerem fins a tenir els resultats de recerques i anàlisis sovint d’extremada complexitat. Nosaltres –la gent de la meva edat–, que esperàvem el dia lluminós en què la democràcia s’obriria pas sense el llast dels adjectius...! I ja veus on ens hem de veure...

És tan complicat, aquest assumpte, que, per exemple, en nom de la democràcia a Veneçuela es varen fondre en una sola veu les veus d’Aznar i de Felipe González. Direu (alguns): “Tampoc no estan tan enfora un de l’altre”. Teniu raó i no en teniu. Per poc que respectem els matisos, en algunes qüestions de pes aquests dos personatges estan una mica d’esquena. No fa gaire ens havíem de preguntar què interessa tant a aquests dos expresidents per fer-se la foto plegats (i amb Zapatero, a més). Es manifestaven, deien, per la democràcia a Veneçuela, i servidor, que no li tenc cap afecte a Nicolás Maduro, em preguntava com jerarquitzen aquests senyors la qualitat de les democràcies del món per manifestar-se, amb tanta freqüència com repercussió, contra Maduro. O sia, González, Zapatero i Aznar tenen el mateix concepte de democràcia i disposen de les mateixes eines per detectar-ne les febleses.

Els mateixos dies, Aznar declarava que mai no havia tingut una foto millor que la de les Açores. És clar, ni la tendrà: és impossible que una foto congregui tanta infàmia com aquella. Aznar és probable que no estigui mai més al punt de sortida d’una guerra il·legal que causi tanta mort, tant de sofriment, tanta desgràcia arreu del món.

Per a ell, la foto amb els dos socialistes contra Maduro és un tallat descafeïnat per mantenir presència pública mentre la història decideix si li dóna o no una segona oportunitat. Ara, per a González i Zapatero, a un moment en què el món esclata per totes les juntes i inunda d’amargura les consciències, la foto amb Aznar deu tenir un sentit que m’estim més no comprendre.