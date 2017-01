Les festes en pau (a Occident)

El gran objectiu era tenir les festes en pau, això vol dir sense atemptats integristes, sobretot a les grans ciutats. I s’ha aconseguit. El món ha fet un llarg alè d’alleujament, perquè Europa, el nord d’Amèrica, Austràlia... no han patit cap carnisseria terrorista la nit de Cap d’Any.

En dir que el món ha alenat, alleujat, qui així s’expressava tenia clar que la resta del planeta no és el món. Per poder suportar el dany que infringim a persones o països, primer els hem de declarar diferents de nosaltres, i la millor manera és declarar-los inexistents en aquesta geografia ideal en què vivim. El món és aquella part del món més desenvolupada. I la resta és l’imperi de les tenebres. Entre un i l’altre, hi ha territoris fronterers de desigual amplada. Istanbul pertany a un d’aquests territoris. L’atemptat de la nit de Cap d’Any ens afecta en una petita mesura, perquè és una ciutat que tots estimam i perquè ens hi hem trobat tal com érem fa quaranta o cinquanta anys. Però en saber que les víctimes, en la seva majoria, eren turcs o turistes de països musulmans, les coses canvien. Hem passat unes bones festes.

Els informatius s’han nodrit d’aquestes grans no-notícies, acceptables com a material informatiu només en festes assenyalades, però així i tot han rebut, per omplir el temps, una petita ajuda amb dos atemptats a Bagdad, despatxats amb la rutinària condemna que fa al cas.

Sembla mentida com ens hem desvinculat de la guerra il·legal que l’Estat espanyol emprengué, ni que fos a títol de comparsa, contra l’Iraq –Aznar volia posar Espanya al lloc que li correspon. Aquella guerra no s’ha acabat, no hi ha hagut solució de continuïtat en el curs d’una hecatombe programada per Bush i Blair. Aquella guerra s’ha metamorfosat en infern sense sortida, mentre que Bush, Blair i Aznar encara no han hagut de comparèixer davant un tribunal internacional com a presumptes criminals de guerra. Per això aquí no estam segurs ni hi estarem mai. I considerarem que una nit de Cap d’Any sense tragèdia terrorista a les nostres ciutats és el paradís.