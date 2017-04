La defensa del patrimoni alimentari

L’ametlerar a Mallorca

Gran part de les plantacions, amb arbres vells i deixats, ja no és útil

La situació de l’ametlerar mallorquí és dolenta. Això és observable des de qualsevol carretera. La situació és el resultat d’un procés d’anys, en els quals no sols han caigut els preus de mercat, sinó que ha canviat l’agricultura i la societat mallorquina. Gran part de les plantacions, amb arbres vells i abandonats, ja no són útils i la millor cosa a fer seria la seva substitució o replantació, en paral·lel a la recerca de fórmules de gestió per a les petites parcel·les que ja no tenen, per si mateixes, sentit agrari. Al costat d’aquestes situacions, certament, hi ha plantacions noves, promogudes la major part per la Cooperativa del Camp Mallorquí, que responen a paràmetres moderns i de mercat. Aviat es podrà valorar el resultat d’aquestes plantacions, sovint amb regadiu i incorporant noves varietats. L’evolució del preu del bessó també serà una variable important.

Herbes de Mallorca

La seva comercialització supera els 9 milions d’euros

Les Herbes de Mallorca es mantenen prou bé en el terreny de la producció i comercialització. L’any 2016, segons l’IQUA, es comercialitzaren un total d’1.253.143 litres d’Herbes de Mallorca, el 53% dels quals foren d’herbes mesclades; el 29%, de dolces, i el 18%, de seques. El volum de negoci que ha generat aquesta comercialització supera els 9 milions d’euros. S’ha d’observar que un 27,02% de la producció comercialitzada ho ha estat dins la Unió Europea. Un resultat espectacular i esperançador que contrasta amb la migradesa de les vendes a la resta de l’Estat: sols un 2,45%. De tota manera, les xifres de comercialització a la resta de comunitats autònomes manifesten un signe ascendent. Les dades constaten un procés sòlid que expressa l’encert d’haver optat per un distintiu de qualitat i origen.

Aliments tradicionals

Un concurs destinat a alumnes de primer de Batxillerat i FP

L’empresa pública Serveis de Millora Agrària i Pesquera, dependent de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, ha posat en marxa la III edició del concurs Aliments tradicionals de les Illes Balears. Aquest concurs està destinat a alumnes de primer curs de Batxillerat i Formació Professional amb la finalitat d’implicar la gent jove en l’estudi i el coneixement de la producció i elaboració dels aliments tradicionals. La idea és excel·lent i és d’esperar que els resultats també ho siguin. Els treballs poden ser individuals o en grup, supervisats per un professor, i han de versar sobre la història, la producció, l’elaboració, la comercialització, el màrqueting, el consum o la gastronomia dels aliments tradicionals de les Illes Balears. El termini de presentació dels treballs acaba el proper 5 de maig.

El catàleg d’aliments

Creat per preservar i difondre el patrimoni

A vegades, o quasi sempre, una bona feina de recerca és la manera de posar bons fonaments a un projecte. Va ser l’any 1993 quan el Govern de les Illes Balears va publicar el llibre Aliments de les Illes Balears, en el qual es recopilaven els principals aliments tradicionals de les Illes Balears. L’any 2002 es va editar Conèixer i gaudir els aliments de les Illes Balears, en què s’ampliava la informació i s’incorporaven nous aliments. L’any 2008 la Universitat va desenvolupar el projecte Estudi per a la identificació dels aliments tradicionals de les Illes Balears característics de la dieta mediterrània. Tots aquests treballs es poden trobar a la web Illes Balears Qualitat, una eina pràctica i potent per acostar-nos als coneixement dels aliments tradicionals i de qualitat de les Illes. Posteriorment, s’ha creat el Catàleg d’aliments tradicionals de les Illes Balears amb l’objectiu de preservar i difondre el nostre patrimoni alimentari. Les dues darreres incorporacions al catàleg han estat la tàpera mallorquina i la porcella de porc negre mallorquí.

Suport a la viticultura

La dinàmica del sector exigeix la continuïtat del programa

S’està elaborant el Programa de Suport al Sector Vitivinícola per a 2019-2023, que s’ha de presentar a la Comissió Europea a final de maig, i ja hi ha hagut diverses reunions entre el Ministeri i les comunitats autònomes. La Comissió disposarà de tres mesos per fer les seves observacions a la proposta. Es preveu el manteniment de les mesures aplicades en els anys d’aplicació del programa de 2014-2018: promoció en els mercats de tercers països, reestructuració i reconversió de vinyes, inversions i destil·lació de subproductes. És important que es mantingui el pressupost actual. La dinàmica del sector vitícola exigeix la continuïtat d’aquest programa que ha donat bons resultats a les Illes Balears.