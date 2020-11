El gobierno español reconoce retrasos en el pago del paro a desempleados a partir del 12 de agosto

El retraso del Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE) a la hora de pagar algunos subsidios ha vuelto a hacer saltar las alarmas. Esta vez, sin embargo, no entre las personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), sino entre las personas desocupadas y registradas como demandantes de paro. El SEPE lleva tres meses de retraso en el pago de algunas prestaciones de personas que se dieron de alta como parados a partir del 12 de agosto en la provincia de Barcelona, según ha avanzado la ACN y han confirmado al ARA fuentes del ministerio de Trabajo, de quien depende el SEPE.

Desde el ministerio de Trabajo han reconocido al ARA que hay parados que no han cobrado la prestación estos meses, si bien matizan que "para nada es una situación generalizada, sino que se trata de casos puntuales". Aun así, en un comunicado CCOO de Catalunya ha apuntado que se trata de una mayoría de personas y que el retraso podría llegar a los cuatro meses.

Desde el ministerio, sin embargo, reconocen que hay una "gran tensión" en el SEPE de la provincia de Barcelona, donde calculan que se ha multiplicado por siete la carga de trabajo debido al alud de trámites. Un colapso que, además, arrastra la situación de tensión y el retraso vivida con los ERTE, expedientes sobre los cuales el organismo todavía tiene pendientes de arreglar multitud de errores de la primera oleada de la pandemia, cuando un 70% de los expedientes de ERTE no entraban en el sistema. El retraso, además, no solo sería consecuencia del alud de trámites sino también porque se habría querido solucionar el retraso registrado al principio con los ERTE, que a diferencia de las prestaciones de paro no iban al día.

Faltan manos

Según han asegurado al ARA desde el ministerio de Trabajo, ahora "se está reforzando el SEPE" y se prevé que a lo largo de este mes de noviembre se resuelva la situación de colapso. No obstante, los sindicatos no son tan optimistas. CCOO ha exigido recursos "inminentes" para el SEPE para hacer frente al cuello de botella en la tramitación de los expedientes. Desde el sindicato denuncian un déficit en recursos y personal humano que ha llevado, entre otras cosas, al hecho de que algunas personas desocupadas que se registraron a partir del 12 de agosto no hayan cobrado el paro. Si bien es cierto que el SEPE de Barcelona ya vivió un aumento de personal, de 460 a 700 trabajadores, o la habilitación de un centro de atención para aquellas personas que no pueden hacer los trámites telemáticamente, el incremento y el nuevo espacio no han sido "suficientes", apuntan desde CCOO, para solucionar el cuello de botella. Desde el sindicato también han pedido un convenio entre el SEPE y el SOC que facilite la atención.

Este es el segundo incidente en dos días que afecta a algún tipo de subsidio después de que la página web del departamento de Trabajo cerrara este lunes fruto de "la alta demanda simultánea" de solicitudes por la ayuda para los trabajadores autónomos.