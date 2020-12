Los Países Bajos suspenden el transporte aéreo con el Reino Unido hasta enero

El gobierno holandés ha prohibido este domingo, desde las 06.00 horas y hasta el 1 de enero de 2021, el transporte aéreo con el Reino Unido por miedo al nuevo tronco del coronavirus que, de acuerdo con las autoridades británicas, es un 70% más contagioso. Así lo anunció el primer ministro, Boris Johnson, en una conferencia de prensa el sábado por la tarde en Downing Street.

La medida del gobierno de Mark Rutte se ha anunciado después de que las autoridades sanitarias de los Países Bajos confirmaran al menos un caso en el país de la misma variante del SARS-Cov-2 que se cree que es la responsable del crecimiento exponencial de contagios en Londres y el sudeste de Inglaterra en las últimas semanas.

La propagación exponencial del nuevo tronco ha hecho volver desde la medianoche de este domingo a los 32 distritos de la capital británica y la práctica totalidad de los contados de Kent, Buckinghamshire, Berkshire, Surrey, Gosport, Havant, Portsmouth, Rother y Hastings, Bedfordshire, Hertfordshire, Essex y Peterborough al confinamiento total.

Johnson ha ordenado el cierre de todos los servicios no esenciales y la obligatoriedad de permanecer en casa, salvo para ir al trabajo cuando no sea posible el teletrabajo o por emergencias sanitarias o para abastecerse de alimentos. Las medidas, que ya estuvieron en vigor todavía con más dureza desde finales de marzo y hasta junio, y después durante noviembre y hasta el 2 de diciembre, se alargarán, de momento, por espacio de dos semanas. Afectan a entre 18 y 20 millones de personas.

El ministerio de salud holandés ha asegurado que el caso del nuevo tronco fue identificado a principios de diciembre y se está investigando. La prohibición del transporte aéreo, una medida unilateral como las que se fueron tomando por los diferentes estados europeos al principio de la pandemia, se ha tomado para "limitar tanto como sea posible" la introducción de esta variante de virus del Reino Unido en el país. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado esta madrugada que está en contacto con las autoridades británicas para compartir información sobre el nuevo tronco.

El gobierno holandés ha querido tranquilizar a la población asegurando: "El gabinete controla de cerca la evolución del virus en el extranjero e investiga las posibilidades de medidas adicionales para otras modalidades de transporte. Los próximos días, en estrecha colaboración con otros estados miembros de la UE, estudiará alternativas para restringir todavía más las importaciones del virus del Reino Unido".

Ayer por la tarde, en foros de Internet y Facebook de catalanes residentes en el Reino Unido se extendía la confusión sobre la posible prohibición de salir del país por vía aérea, en especial para todos aquellos que viven en los distritos afectados y que ya tienen los billetes comprados y están a punto de volver a casa por Navidad. En teoría, el gobierno Johnson ha recomendado no viajar al extranjero si se está en zona 4 pero, de momento, no hay ninguna prohibición explícita. Un hecho que vuelve a poner de manifiesto la incoherencia que se ha vivido semanas atrás en Catalunya, cuando era posible volar desde Barcelona a Londres pero no trasladarse desde Barcelona a la Terra Alta, por ejemplo. En el mismo sentido, de momento, este corresponsal podría volar a Barcelona pero no ir, por ejemplo, a Edimburgo o, mucho más cerca, a Cambridge u Oxford.

Caos en las estaciones de trenes

El anuncio hecho ayer por Johnson de que Londres y el sudeste de Inglaterra entraban en una nueva zona 4, en la que se limita al máximo la movilidad, ha provocado en las últimas horas del día verdaderas escenas de caos en las principales estaciones de tren de Londres, con miles de personas intentando salir antes de la medianoche.

"England’s chief medical officer Profesor Chris Whitty said people considering leaving Tier 4 areas now should unpack their bag and stay at hombre."



Tier 4 Londoners in St Pancras right now: pic.twitter.com/toq39rt4ei