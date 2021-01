El Reino Unido supera los mil muertos por covid en las últimas 24 horas

Contagios disparados y sin freno y cifras de muertes dramáticas, hasta ahora nunca contabilizadas con la excepción de dos días en abril. Este es el paisaje del 6 de enero de 2021 en el Reino Unido. El lunes por la noche el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el tercer confinamiento de Inglaterra, después de que horas antes lo hiciera Escocia, y siguiendo unas medidas parecidas a las que ya se habían tomado en Gales e lrlanda del Norte inmediatamente después de Navidad y San Esteban. Entonces, mientras se dirigía a los conciudadanos desde Downing Street a través de las cámaras de televisión, Johnson afirmó que el país estaba ante lo que serían momentos "muy y muy duros". Debe de ser la única previsión exacta del premier desde el inicio de la crisis sanitaria.

En las últimas 24 horas el país ha sumado 1.041 muertes y 62.322 contagios, el dato más alto hasta ahora, lo cual hace situar los nuevos casos en 403.914 en los últimos siete días. Además, el número de pacientes en los hospitales ya supera los 30.000, cosa que pone una presión enorme sobre el sistema de salud público. El dato exacto (30.074) supone un 39% más que el pico de abril, cuando se llegó a los 21.684. El hospital de Great Manchester ha advertido esta tarde de que la situación es extremadamente crítica.

Hoy por hoy, la situación en las islas británicas es la peor del primer mundo si se compara en términos relativos a la población, y pone en entredicho, una vez más, la capacitación y la competencia del gobierno conservador que dirige Boris Johnson.

No en balde, el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha afirmado este miércoles en el Parlamento, en el debate en el que se han aprobado las medidas de confinamiento anunciadas el lunes, que el ejecutivo ha sido "repetidamente muy lento a la hora de actuar" para cortar de raíz la pandemia. También lo ha expresado en sus redes sociales. "Esto es una tragedia. No es mala suerte. No era inevitable. El gobierno ha sido demasiado lento al reaccionar. Ahora necesitamos un esfuerzo nacional para vacunar a nuestro país".

This is a tragedy.



It's not bad luck.



It was not inevitable.



The Government has been too slow tono react.



We now need a national effort tono get our country vaccinated. https://t.co/p3vdjtzs6c