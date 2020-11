La vacuna de Pfizer muestra una efectividad del 90%, según los datos de la compañía

La multinacional norteamericana Pfizer, que trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el covid-19 junto con la biotecnológica alemana BioNTech Group, ha anunciado este lunes que los primeros datos sobre el prototipo demuestran que tiene una efectividad del 90%. Se trata de un porcentaje de combate contra el virus mucho más alto del que muchos analistas habían esperado de una primera generación de vacunas.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.