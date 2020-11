Empieza el suplicatorio sobre la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí; Trump insiste en que ha ganado; Joan Mir, campeón mundial de Moto GP: las claves del día, con Antoni Bassas (16/11/2020)

Buenos días desde el ARA. Es lunes, 16 de noviembre de 2020. Hoy será un día más variable y se llegarán a escapar algunas gotas en el área metropolitana de Barcelona o en el Camp de Tarragona, sobre todo esta mañana. Los próximos días habrá más sol que nubes y la temperatura tenderá a bajar de forma lenta y progresiva.

1. Hoy empieza a estudiarse en el Parlamento Europeo el suplicatorio, es decir, el permiso para levantar la inmunidad, para poder extraditar y juzgar en España a los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

La mayoría de suplicatorios se conceden, pero el abogado Gonzalo Boye no lo da por perdido. El argumento más potente es que el president y los dos consellers sufren “persecución política”, porque consideran que el objetivo del proceso en si mismo es “impedir que los tres puedan ejercer de eurodiputados”. Apuntan a la falta de imparcialidad del sistema judicial español, al “sesgo ideológico de la Fiscalía ” y a los “atrasos intencionados” del TC para aplazar que los casos contra el independentismo lleguen a instancias europeas.

2. Esta noche Donald Trump la ha vuelto a armar. Ha tuiteado que Joe Biden “ha ganado porque las elecciones han sido manipuladas".

Entonces, cuando se ha dado cuenta de que había escrito que Biden ha ganado, ha continuado: "Solo ha ganado a los ojos de los medios de noticias falsas. ¡No concedo NADA! Todavía tenemos mucho camino por delante. ¡Han sido unas ELECCIONES MANIPULADAS!", con la típica mezcla de mayúsculas y minúsculas. Y al final, para que quedara muy claro, ha escrito: “¡Yo he ganado las elecciones!”

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

TUIT FINAL

Afirmaciones como esta siguen acercando a los Estados Unidos a una crisis constitucional.

Esta madrugada han entrevistado al presidente Obama en el 60 minutes de la CBS y cuando le han preguntado qué consejo daría a su sucesor Trump, ha contestado: “Cuando tu tiempo se ha acabado lo que tienes que hacer es poner al país primero y pensar más allá de tu propio ego, tu interés o tus decepciones y, por lo tanto, mi consejo al presidente Trump es, en estos últimos minutos del partido, que si quiere ser recordado como alguien que puso al país delante, es el momento de que él haga lo mismo”.

3. Mientras tanto, China ha creado una gran zona de libre comercio en la que se integran 15 países que forman la nueva Asociación Económica Integral Regional (RCEP) y que reúnen a 2.300 millones de personas, un tercio de la población mundial y una gran bolsa de potenciales consumidores. El PIB de todos juntos suma unos 25 billones de dólares. China, el Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Es un acuerdo estratégico para reducir los aranceles, impulsar el comercio y facilitar las inversiones en la región.

4. Pero hoy mirando el mundo nos encontramos con esta noticia:

Los buzones para dejar bebés en adopción desde el anonimato llegan a Bruselas. Una ONG recoge a los bebés que las madres depositan y, si no vuelven en 24 h, los lleva a los servicios sociales. En veinte años han recogido a dieciocho. Lo explica Júlia Manresa Nogueras desde Bruselas.

5. El rebrote de coronavirus provoca una segunda oleada de pobreza.

Es un reportaje de Marta Rodríguez Carrera, entre servicios sociales de ayuntamientos y ONGs que hablan de “desastre descomunal”.

Y para rematarlo, aumenta la presión policial a los desalojos. El Govern dice que quiere parar todos los procesos pero los juzgados reclaman actuaciones más severas y por eso sigue habiendo desahucios.

En medio de este panorama, os recomendamos el artículo del empresario Salvador Alemany, que hace dos preguntas:

“A aquellos colegas empresarios que temen por la continuidad de sus negocios:

– ¿Cuánto tiempo dedicáis a intentar recuperar un presente que difícilmente puede volver a ser como era y cuánto tiempo a imaginar y diseñar el futuro de vuestro negocio?

– ¿Cuánto tiempo dedicáis a explorar e intentar entender la nueva sensibilidad que emergerá de la joven generación que, dentro de poco, será la principal consumidora de la mayoría de bienes y servicios?

Para salvar el proyecto presente hay que generar expectativas creíbles de futuro dentro y fuera de la empresa. Por eso creo que es la hora de los intraemprenedores, aquellos profesionales que ya están dentro de la empresa y a los cuales hay que estimular para que su conocimiento y motivación ofrezcan la mejor fuerza de reacción para hacer el cambio necesario”, dice Salvador Alemany.

6. Un apunte televisivo: esta noche vuelve El foraster a TV3. Quim Masferrer visitará l'Estany, un pueblo del Moianès.

7. Pero hoy si hay algún nombre propio es el de Joan Mir, de 23 años, el nuevo campeón del Mundial de MotoGP. El piloto mallorquín de Suzuki se aseguró ayer el título en el Gran Premio de Valencia y declaró esto a Catalunya Ràdio: “Ha sido muy emotivo. Me he ido descubriendo un poco yo mismo durante la temporada. Empezaban a venir los podios e intentaba estar siempre por ahí delante. Llegó la victoria en el mejor momento y pude marcarme una diferencia de puntos con los otros, y so lo ha faltado esta carrera para acabarlo de rematar”.

Mientras tanto, Lewis Hamilton se proclamó ayer campeón del Mundial de Fórmula 1 por séptima vez. El piloto británico, que remontó desde la sexta posición, se impuso en el Gran Premio de Turquía e igualó el palmarés de Michael Schumacher.

En cambio, tercera derrota consecutiva del Sabadell en Segunda, que cayó por la mínima contra el Logroñés en un partido igualado y no resuelto hasta el minuto 84. A pesar de tener más ocasiones y presencia ofensiva, los arlequinats pagaron el desacierto y el cansancio en los instantes finales.

Y acabamos con el Miradas, que es deportivo:

Las restricciones derivadas del covid-19 obligan a disputar las competiciones a puerta cerrada, pero estos forofos de la Muntanyesa, equipo barcelonés de la Tercera División, no se querían perder el partido de ayer. Subidos en escaleras, taburetes, cajas de cerveza o incluso una moto, seguían el duelo desde la calle.

Hasta aquí las claves del día.