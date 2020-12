ERC vuelve a confiar en Vergés y El Homrani para una posición destacada en la candidatura del 14-F

Las críticas que algunos sectores han lanzado contra la gestión que han hecho de la pandemia los consejeros Chakir el Homrani y Alba Vergés no han sido un obstáculo para que ERC les haya situado en una posición destacada en su candidatura a las elecciones del 14 de febrero. La responsable de Salud será la número seis por Barcelona y el responsable de Trabajo y Asuntos Sociales el número nueve. Vergés repite exactamente en la misma posición que hace tres años y El Homrani sube desde la veintiuno. Esto no les garantiza repetir como miembros del próximo Govern –para ser consejero no hay que ser diputado–, pero sí que les supone un gesto del partido para reforzarles después de unos meses complicados. El consejo nacional de ERC ha validado este sábado su candidatura definitiva en los comicios en el Parlament.

ERC llegaba a este consejo nacional con la mayoría de incógnitas resueltas. Ya se sabía que Pere Aragonès sería el candidato, el exalcaldessa Laura Vilagrà su número dos y el presidente del Parlament, Roger Torrent, el tres. También los líderes de las otras tres circunscripciones: Marta Vilalta (Lleida), Teresa Jordà (Girona) y Raquel Sans (Tarragona). El cónclave de este sábado ha servido para acabar de cerrar cabos. Entre los más destacados, la independiente Najat Driouech será la número cuatro por Barcelona y el portavoz adjunto en el Parlament, Josep Maria Jové, el número cinco. Entre los primeros diez lugares también estará el líder municipal Ernest Maragall (7), la consellera Ester Capella (8) y la escritora Jenn Díaz (10).

En cuanto al resto de circunscripciones, ya se ha aclarado quién serán los número dos: Sergi Sabrià en Girona, Lluís Salvadó en Tarragona y el conseller Bernat Solé en Lleida. Los republicanos no quieren que haya ninguna duda de que reivindican sin fisuras su gestión en el Govern de la pandemia, así que han colocado todos los consellers en la candidatura. También destaca la presencia de exmiembros del PSC. La regidora Jordina Freixanet –que rompió el carné hace muchos años– será la número tres por Lleida y el hasta hace tres meses diputado socialista Carles Castillo el cuatro por Tarragona. En las próximas elecciones ERC también podría conseguir que en el hemiciclo se siente la primera diputada trans de la historia: Clara Palau es la número 28 por Barcelona.

Marta Rovira cierra la candidatura

De hecho, lo más relevante de las listas probablemente no es quienes hay, sino quienes no han entrado, puesto que se visualiza una renovación sustancial respecto al 2017. La sentencia del Tribunal Supremo del 1-O ha impedido repetir como candidatos a Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva y Carles Mundó. Tampoco estará Toni Comín, que ya hace tiempo que dio el paso hacia JxCat. Marta Rovira –actual secretaria general del partido– y Meritxell Serret sí que estarán, pero en lugares simbólicos. La primera cierra la lista por Barcelona y la segunda por Lleida.

En una intervención al final del consejo, Aragonès ha defendido que se trata de una lista que busca un "liderazgo compartido" y ha garantizado la "pericia" de todos sus miembros para hacer trabajo ya esté en el Parlament o en el Govern. El discurso también ha permitido visualizar algunos de los ejes que los republicanos defenderán en campaña. El primero, que, a diferencia de las formaciones nuevas que han surgido últimamente, ERC es un partido con casi 90 años de trayectoria y las "cosas claras". El segundo, pronunciado por la secretaria general adjunta Marta Vilalta, que Esquerra quiere representar un independentismo de "vía amplia". Es decir, con capacidad para "sumar" nuevos seguidores a la causa. ERC no se apartará de su apuesta por el diálogo, pero hoy ha prometido "confrontación cuando haga falta".

Junqueras eleva el tono contra JxCat

Uno de los vaticinios que todo el mundo se atreve a hacer de cara a las elecciones del 14 de febrero es que la campaña electoral previa no será amable, sobre todo entre los partidos independentistas. Han pasado a mejor vida aquellas campañas donde había un pacto tácito de no agresión. Este sábado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha cargado con dureza contra su socio en el Govern, JxCat, a quien ha acusado que no tener más proyecto político que criticar a Esquerra. "Es muy lamentable que su única propuesta sea intentar desgastar al compañero de viaje", ha expuesto en una entrevista con la agencia Efe.

651x366 Oriol Junqueras interviniendo en el Consejo Nacional a través de un vídeo / MARC PUIG / ERC Oriol Junqueras interviniendo en el Consejo Nacional a través de un vídeo / MARC PUIG / ERC

También ha exigido al partido de Carles Puigdemont que explique qué quiere decir cuando habla de "confrontación inteligente": "De marketing sabemos todos, pero se espera que hagamos política". No han sido los únicos reproches del republicano. Ha recordado el pacto que JxCat mantiene con el PSC para gobernar la Diputación de Barcelona y ha insistido que ERC no pactará con los socialistas después del 14-F: "Nosotros tenemos principios, no sé si todos pueden afirmar lo mismo".