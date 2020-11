ERC no presenta enmienda a la totalidad y facilitará el primer trámite de los presupuestos de Sánchez

Incógnita resuelta. ERC ha decidido finalmente no presentar enmienda a la totalidad contra los presupuestos generales del Estado, lo que significa que pasará a formar parte de la lista de partidos que con su voto facilitarán que la semana que viene las cuentas superen su primer trámite en el Congreso. Es la señal definitiva de que los republicanos están dispuestos a negociarlos con el gobierno español en los próximos dos meses. La votación final se espera para finales de diciembre.

En un comunicado, Esquerra ha justificado su posicionamiento argumentando que, ante la situación de pandemia actual, "bloquear los presupuestos generales del Estado, que son una necesidad urgente también para el conjunto de catalanes, sería una grave irresponsabilidad". Los republicanos consideran que la posición más fácil para ellos habría sido instalarse en el "no a todo", pero añaden que es incompatible con lo que "necesita la ciudadanía de Catalunya, las empresas y el tejido social". Ahora bien, ERC también ha avisado a Sánchez de que la decisión de facilitar el primer trámite de las cuentas estatales no garantiza un 'sí' en la votación final. "Hoy simplemente lo que hacemos es no bloquear su tramitación y tiene que ser el gobierno español quien busque sus apoyos para acabarlos aprobando", concluyen los republicanos.

Renunciar a presentar una enmienda a la totalidad no es una decisión sencilla para ERC. Una prueba es que lo ha resuelto con un breve comunicado y sin una comparecencia pública. ¿Por qué esto? Por un lado, la decisión tomada era la más lógica teniendo en cuenta la apuesta estratégica que ha hecho el partido de Oriol Junqueras por intentar explorar un diálogo con el Estado como principal vía para afrontar el conflicto político catalán. Por el otro, sin embargo, la decisión también vuelve a situar a los republicanos en el punto de mira del independentismo más encendido, que lo interpreta como una nueva concesión inadmisible al gobierno español.

Diferencias en el independentismo

El independentismo y el soberanismo de todo el Estado ha hecho aproximaciones diferentes a estos presupuestos generales. A parte de ERC, el PDECat, EH Bilbu y el PNB también facilitarán que las cuentas sean admitidas a trámite. En cambio, JxCat, la CUP y el BNG sí han presentado esta enmienda a la totalidad. Este escenario supone un cierto triunfo para el gobierno español, que en febrero de 2019 vio cómo el Congreso rechazaba este primer trámite de las cuentas. Ese hecho lo obligó a convocar elecciones anticipadas.

La CUP ha justificado su enmienda a la totalidad asegurando que las cuentas del PSOE y Unidas Podemos "no responden a las necesidades reales de la población en un momento extraordinario como es la presente crisis económica y social". Consideran que solo incluyen "medidas cosméticas" sin capacidad de incidencia en la realidad. El BNG también la ha presentado porque ve en las cuentas una falta de inversiones para Galicia, pero prevé retirarla si Sánchez hace "movimientos". En cambio, la portavoz en el Congreso de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha explicado que ellos facilitarán el primer trámite de los presupuestos porque han visto una "actitud receptiva" del gobierno español a dialogar sobre el tema. Aún así, ha avisado de que la partida es muy larga y de que acaba de empezar: "Empieza el juego".

Cs o la mayoría de la investidura

Tal y como están las cosas, la semana que viene Sánchez conseguirá que una mayoría holgada vote a favor de tramitar las cuentas. Una mayoría que va desde Cs hasta Esquerra y la izquierda abertzale. Aún así, no se puede relajar de cara a la votación final. Los naranjas y los independentistas -catalanes y vascos- ya han dicho que son incompatibles. Es decir, que no quieren salir juntos en la foto final de un eventual acuerdo y que el PSOE tendrá que elegir. "Somos incompatibles. O se hacen políticas de derechas o se hacen políticas de izquierdas", ha avisado Aizpurua.