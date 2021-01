El gobierno español reitera que Juan Carlos I continuará de manera "vitalicia" con el título honorífico de rey

La modernización de la monarquía española que promete el gobierno de Pedro Sánchez no pasaría por retirar los honores que mantiene Juan Carlos I desde que abdicó en junio de 2014. Como mínimo esto es lo que se desprende de la respuesta parlamentaria que el ejecutivo ha dado al senador de Compromís Carles Mulet, que ha librado con insistencia una discusión por escrito con el gobierno español sobre el ex jefe de estado. "Juan Carlos de Borbón seguirá de manera vitalicia en el uso de carácter honorífico del título de rey y no aparece en ningún extremo la denominación de rey emérito", replicó la secretaría de estado de Relaciones con las Cortes el 30 de diciembre pasado. Se limitaba a reproducir lo que dice el decreto 470/2014, de 13 de junio, que estableció la nueva condición de Juan Carlos después de la abdicación.

Además, el ejecutivo subraya que hay otras "situaciones parecidas" a la de la monarquía española en países del entorno, y cita a Alberto II de Bélgica, el Gran Duque Juan de Luxemburgo y el emperador Akihito de Japón. En una interpelación anterior, el senador valenciano ya había preguntado si el gobierno pensaba retirar el trato actual al emérito y había obtenido como respuesta que está "en la línea de la costumbre de otras monarquías". En la nueva iniciativa, Mulet insiste "visto el escarnio público internacional al cual esta persona somete la imagen del estado español". Así, vuelve a preguntar si el ejecutivo tiene previsto modificar el decreto en virtud del cual se decidió preservar las prerrogativas de Juan Carlos I y pide que se concrete en qué otros países es habitual este trato.

La segunda réplica del gobierno español, escrita el 7 de diciembre, se registraba en el Senado el 30 de diciembre, el día después de que Sánchez aplaudiera en su última rueda de prensa del año el camino de renovación que, a su entender, Felipe VI estaba imprimiendo en la institución monárquica. En esa comparecencia aseguró que así seguirá siendo y que "poco a poco" se irá viendo en qué se concreta. El presidente español habló de la transparencia y la rendición de cuentas, pero la figura de Juan Carlos I, más allá de la fuga pactada y la investigación de la Fiscalía, no se toca.