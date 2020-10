JxCat y ERC celebran la absolución de Trapero y reclaman a Sánchez e Iglesias una ley de amnistía

Satisfacción generalizada en JxCat y ERC por la sentencia de la Audiencia Nacional que ha absuelto a Josep Lluís Trapero, Teresa Laplana, Pere Soler y Cèsar Puig, pero también indignación por los tres años que han estado bajo la lupa judicial a pesar de la inocencia que se ha acreditado este miércoles. Valoraciones al margen, el independentismo ve este veredicto como una oportunidad para dar más impulso y legitimidad a su demanda de una ley de amnistía que ponga fin a todas las causas abiertas vinculadas al Procés.

El Parlament ha sido el lugar donde se han escenificado algunas de las reacciones a la sentencia, aprovechando que había sesión de control al Govern. En nombre del ejecutivo catalán, el vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès, ha lamentado el "dolor causado" a los juzgados y ha considerado que la decisión de la Audiencia Nacional tendría que suponer la liberación inmediata de los presos políticos, puesto que fueron condenados por los mismos hechos. "¿Qué hace el conseller Joaquim Forn en la prisión? ¿Qué hace Carme Forcadell en la prisión? ¿Qué hacen los presos políticos en la prisión, cuando se está desmontando la causa general contra el independentismo?", se ha preguntado. En la misma línea ha reaccionado el líder de JxCat en la cámara, Albert Batet: "Con toda la fuerza moral que nos da la sentencia, exigimos la inmediata libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados".

Tanto JxCat como ERC han considerado que es el momento adecuado para reclamar una ley de amnistía que acabe con todas las causas, las que todavía están abiertas y la ya sentenciadas. Aragonès ha defendido que una norma de estas características sería la mejor herramienta "para superar la etapa actual y encarar una negociación y un diálogo" con el gobierno español para tratar de resolver el conflicto político. El independentismo se encuentra en pleno debate interno sobre cómo tiene que vehicular este ley, que en cualquiera de los casos se tendrá que votar en el Congreso. Una opción sería llevarla directamente a la cámara baja española, y otra seria hacer una primera aprobación en el Parlament antes de mandarla a Madrid, para darle más solemnidad. Pues bien, este miércoles la diputada y vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha considerado que tendrían que ser "directamente" los dos partidos que forman el gobierno español, PSOE y Podemos, los que presenten la ley de amnistía. "No tendrían que esperar más y tendrían que poner ya manos a la obra. Quien tiene la pelota en el tejado son ellos", ha resuelto. El principal obstáculo que tendría ahora mismo una ley de estas características sería que el PSOE siempre lo ha rechazado.

Ni Junts ni ERC han querido entrar en si Trapero tendría que ser inmediatamente restituido en su cargo anterior. Para ERC, es un terreno espinoso, puesto que la cartera de Interior está en manos de Junts. Para Junts, también es un tema delicado. Artadi se ha limitado a decir que es una cuestión que primero se tiene que abordar con los absueltos y, una vez se conozca cuál es su voluntad, es responsabilidad de la consejería tomar una decisión final. Las muestras de apoyo desde el independentismo han sido numerosas. El ex president de la Generalitat Quim Torra se ha declarado "muy contento" por la absolución. También el ex president Puigdemont, que ha considerado que Trapero "ha sido un buen policía". "Tenía claro qué cuerpo policial corresponde a una sociedad democrática. Siempre supe que no era partidario de la independencia. Pero también conocía sus convicciones democráticas", ha expresado a través de un apunte en Twitter.

El major Trapero ha estat un bon policia. Tenia clar quin cos policial s’escau a una societat democràtica. Sempre vaig saber que no era partidari de la independència. Però també sabia de les seves conviccions democràtiques. Per a mi era suficient. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 21, 2020

Apoyo de los 'comuns'

La alegría por el contenido de la sentencia también ha llegado desde las filas de los comuns. Su líder en el Parlament, Jéssica Albiach, ha considerado que el veredicto es "una enmienda a la totalidad" a la sentencia del 1-O que condenó a los presos políticos. También ha considerado que Trapero, una vez absuelto, tendría que poder volver a ejercer las funciones de antes de iniciarse todo el procedimiento judicial. Además, lo ha aprovechado para defender su receta para solucionar la situación de los que sí han sido condenados: una reforma del delito de sedición del Código Penal.

Acto por los miembros de la mesa

La de Trapero no ha sido la única sentencia de la semana. El lunes fueron inhabilitados por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) los miembros independentistas de la mesa del Parlament de 2017. Este miércoles el presidente de la cámara, Roger Torrent, ha organizado una recepción para ellos. Ahí ha aprovechado para denunciar "el despropósito" que es el veredicto y también "el escándalo" de que la expresidenta de la institución, Carme Forcadell, siga encarcelada.